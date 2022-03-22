Москва, 22 марта, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Украина может проводить внутригосударственные процедуры, в том числе и референдумы, однако необходимо учитывать и те предложения, которые фигурируют в рамках российско-украинских переговоров. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Украина — суверенное государство, и могут быть внутригосударственные процедуры. Но есть и субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. Не могу вторгаться в детали этих субстанций», — сказал Песков.

Он выразил уверенность в том, что на сегодняшний день вынесение этих деталей на публику «может только повредить переговорному процессу, который и так идёт медленнее и менее содержательно, чем хотелось бы».