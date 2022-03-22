Москва, , 13:21 — REGNUM Госдума приняла постановление «О поддержке инициативы возбужденияпарламентского расследования обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины», передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Госдума

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В соответствии с федеральным законом, парламентское расследование инициируется не менее чем одной пятой от общего числа депутатов. На настоящий момент поставлено 448 подписей, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Комиссия доложит обо всех обстоятельствах создания биолабораторий на территории Украины», — отметил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Парламентарии инициируют парламентское расследование и подтверждают открытость к взаимодействию и готовности к сотрудничеству для проведения объективного исследования всех фактов в целях защиты гарантированных Конституцией прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации, защиты от угроз безопасности обществу и государству.

Депутаты также обращаются в Совет Федерации с предложением о создании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.

«Коллеги из Совета Федерации готовы поддержать нашу инициативу», — уточнил Морозов.

Со стороны Госдумы утвержден состав профильной комиссии Госдумы, ее возглавит вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

В ходе проведения Вооруженными силами России специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки украинским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой министерством обороны США, в том числе документов о разработке особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других опасных и заразных смертельных болезней.

Факт проведения министерством обороны США военно-биологической программы на Украине, который был подтвержден заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд.

Парламентарии отмечают, что нарушение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, ратифицированной США и Украиной, требует оценки как фактор угрозы международной безопасности.

Россией незамедлительно были предприняты меры к рассмотрению данных фактов на заседании Совбеза ООН.

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