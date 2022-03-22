Нарьян-Мар, , 13:21 — REGNUM Строительство железной дороги до порта Индига будет продолжено несмотря на кризис, сообщил в соцсетях губернатор НАО Юрий Бездудный по итогам переговоров с президентом компании «РУСТИТАН» Анатолием Ткачуком.

Индига Adm-nao.ru

«Любой кризис — это новые возможности! Эту фразу ещё раз подтверждает тот факт, что наши партнеры не отказываются от планов по реализации своего проекта и строительству железнодорожной ветки Сосногорск — Индига. Более того, президент «РУСТИТАНА» Анатолий Ткачук отметил, что в нынешних условиях проект становится стратегически важным для страны. Это значит, что даже в непростых экономических и политических условиях у нашего Северного Тимана большие перспективы. Работу по выходу к Баренцеву морю на Северный морской путь продолжим», — написал в своем Бездудный.

Как сообщало ИА REGNUM, глубоководный порт Индига в Ненецком АО собираются ввести в эксплуатацию к 2025 году.