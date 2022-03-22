Тбилиси, , 13:20 — REGNUM Грузия не должна соглашаться на нейтральный статус. Об этом 22 марта заявила член политсовета оппозиционной партии «Лело» Саломе Самадашвили.

Медведь «пугает» туристов, которые решили посмотреть на водопад Корбу Татьяна Иващенко © ИА REGNUM

«Мы должны понимать, что разговоры о нейтралитете — это фактически нападение на государство и суверенитет», — сказала Самадашвили.

Она заявила, что «тревожится» из-за того, что эксперты начали поднимать вопрос о нейтралитете Тбилиси. По мнению Самадашвили, нейтральный статус якобы станет прологом к упразднению государственности Грузии.

Стоит отметить, что ранее о недопустимости принятия Грузией нейтрального статуса заявил находящийся в тюрьме в Рустави бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. По его мнению, это якобы приведёт к вхождению страны в Россию. Почему так должно произойти, он не сказал.