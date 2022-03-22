В грузинской оппозиции увидели опасность в нейтральном статусе Тбилиси
Тбилиси, 22 марта, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Грузия не должна соглашаться на нейтральный статус. Об этом 22 марта заявила член политсовета оппозиционной партии «Лело» Саломе Самадашвили.
«Мы должны понимать, что разговоры о нейтралитете — это фактически нападение на государство и суверенитет», — сказала Самадашвили.
Она заявила, что «тревожится» из-за того, что эксперты начали поднимать вопрос о нейтралитете Тбилиси. По мнению Самадашвили, нейтральный статус якобы станет прологом к упразднению государственности Грузии.
Стоит отметить, что ранее о недопустимости принятия Грузией нейтрального статуса заявил находящийся в тюрьме в Рустави бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. По его мнению, это якобы приведёт к вхождению страны в Россию. Почему так должно произойти, он не сказал.