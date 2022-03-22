Москва, 22 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Большинство населения России поддерживает проведение спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Подавляющее большинство граждан, об этом свидетельствует и статистика, и опросы, 75% поддерживают операцию и действия президента России. Мы надеемся, что те, кто не согласен [с проведением спецоперации по защите ДНР и ЛНР — прим. ИА REGNUM], поймут, что происходит», — сказал Песков.

Он считает важным, чтобы эти люди «начали бы ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада».