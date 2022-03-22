Москва, , 13:18 — REGNUM Российская Федерация выступила с призывом к международным агентствам активнее проработать возможности гуманитарного снабжения Украины, в том числе восточных регионов. Об этом 22 марта сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

МИД России Santiago Casuriaga

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«Продолжаем прикладывать все необходимые усилия по организации безопасных гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и поставки срочной помощи»,— говорится в заявлении МИД России.

В министерстве рассказали, что ООН доставила в Сумы конвой гуманитарной помощи с медикаментами, водой и консервами.