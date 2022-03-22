Аша, Челябинская область, 22 марта 2022, 13:18 — REGNUM Первый замглавы Ашинского муниципального района Челябинской области и два бизнесмена подозреваются в коррупции. Об этом сообщает областное управление СКР.
По данным следствия, он получил от бизнесменов более 300 тысяч рублей. Деньги предназначались за оплату по контрактам на продажу квартир для граждан из числа детей-сирот.
Следователи проводят работу по выявлению подобных преступных эпизодов. Также решается вопрос о предъявлении задержанным обвинения и избрании меры пресечения.