Аша, Челябинская область, 22 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Первый замглавы Ашинского муниципального района Челябинской области и два бизнесмена подозреваются в коррупции. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным следствия, он получил от бизнесменов более 300 тысяч рублей. Деньги предназначались за оплату по контрактам на продажу квартир для граждан из числа детей-сирот.

Следователи проводят работу по выявлению подобных преступных эпизодов. Также решается вопрос о предъявлении задержанным обвинения и избрании меры пресечения.