Грозный, 22 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни для участия в денацификации и демилитаризации Украины. Перед бойцами с напутственными словами выступили спикер парламента Магомед Даудов и заместитель председателя правительства Абузайд Висмурадов.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров

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В полной боевой экипировке бойцы выдвинулись автоколонной из Грозного, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Он также отметил, что каждый добровольцев лично попросил отправить их на помощь уже воюющим в Донбассе и на Украине землякам и инициировал свою отправку перед командованием подразделения.

«Задачи чеченским воинам предельно ясны — освобождение Украины от бандеровского отребья, нациков и разных мастей шайтанов. Бойцы заверили, что готовы выполнить поставленные оперативно-боевые задачи на самом высоком уровне», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Напомним, о прибытии первых добровольцев из Чечни для выполнения задач по демилитаризации и денацификации Украины Кадыров сообщил 19 марта в Telegram-канале.

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