Джелалабад, Афганистан, , 13:15 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия в афганской провинции Нангархар погибли восемь человек, ещё двое получили ранения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Авария 21.мвд.рф

По информации местных источников, инцидент произошёл на кольцевой дороге города Джелалабад, административного центра провинции Нангархар.

В результате автоаварии погибли четыре женщины, трое мужчин и ребёнок, пострадали мужчина и женщина.

Джавад Ширзад, начальник управления дорожного движения Нангархара, подтвердил этот случай изданию и сказал, что пострадавшие были доставлены в больницу.