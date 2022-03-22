Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM Промышленность Санкт-Петербурга зависит от импортной составляющей в диапазоне от 10% до 70%. Об этом 22 марта сообщил председатель городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Москаленко отметил, что компании с иностранным участием, которые расположены на территории России, больше зависят от импортных компонентов, в то время как у отечественных предприятий эта зависимость проявляется в меньшей сфере. Глава комитета также отметил влияние санкций и на потребительский рынок Петербурга.

«Из санкционного перечня большое давление на потребительский рынок оказывают ограничения в финансовых и банковских секторах, которые приводят к курсовым колебаниям национальной валюты, что в свою очередь, — к росту стоимости импортных товаров», — сказал Москаленко.

Существующая обстановка внесла свои коррективы в работу промышленности города. Производственная сфера столкнулась с ограничением экспортных поставок высокотехнологичной продукции, также ей пришлось отказаться от импорта комплектующих для пищевой промышленности и ряда других.

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