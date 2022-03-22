Абакан, 22 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Жителей Хакасии предупредили о непогоде — сильном ветре.

Александр Погожев ИА REGNUM Сильный ветер

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на данные Хакасского гидрометцентра, 23 марта в регионе прогнозируется усиление ветра до 24 м/с.

Также ожидается гололедица на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области ожидается усиление ветра и дождь со снегом.

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