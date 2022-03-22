Горно-Алтайск, 22 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Республике Алтай в 2021 году было выявлено девять поддельных банкнот, что на четыре больше, чем в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Национального банка региона.

Пресс-служба УМВД по Белгородской области Поддельные купюры

Чаще всего, по словам управляющего финансовым учреждением Надежды Донских, фальшивомонетчики подделывают крупные номиналы банкнот. Из девяти купюр восемь были номиналом 5 тыс. рублей, одна — 500 рублей.

«Если к вам попала подозрительная купюра, не оставляйте ее у себя и не пытайтесь ей расплатиться. Лучше отнесите ее на бесплатную экспертизу в любой коммерческий банк», — призвала она.