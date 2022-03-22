Исламабад, , 13:11 — REGNUM Пакистанская ежедневная газета Dan процитировала заявление МИД правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что министр иностранных дел Амир Хан Моттаки не будет присутствовать на встрече министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Пакистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Пакистан

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направили на конференцию непредставительную делегацию.

На предыдущем заседании в декабре 2021 года Пакистан добивался признания талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мусульманскими странами.

Отказ Моттаки от участия в крупных встречах и его отсутствие на групповом фото в конце встречи показали, что государства-члены не были готовы принять министра иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Нынешнее место Афганистана в организации по-прежнему занимает представитель прежнего правительства.

По сообщению газеты, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направили в Исламабад делегацию невысокого уровня, хотя Пакистан надеется, что соберутся все министры иностранных дел стран-членов ОИС.

Неясно, пригласил ли Пакистан Моттаки на встречу.