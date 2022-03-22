Донецк, , 13:10 — REGNUM В Свято-Успенской Николо-Васильевской обители в Донецкой Народной Республике посе обстрела из миномёта один человек погиб, ещё один получил ранение. Об этом 22 марта сообщает RT со ссылкой на рассказ местного жителя.

Украинский солдат стреляет из миномета (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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В монастыре нашли укрытие от войны сотни мирных людей. Однако один из украинских боевиков, по предположению жителей, являющийся членом националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), целенаправленно обстреливает религиозный объект из миномёта.

В результате в обители от удара погиб трудник и ранена беженка из Волновахи. Уточняется, что боевик укрывается либо на заброшенной ферме рядом с монастырём, либо в лесополосе.