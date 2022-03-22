Украинский боевик обстрелял из миномёта монастырь с мирными жителями
Донецк, 22 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Свято-Успенской Николо-Васильевской обители в Донецкой Народной Республике посе обстрела из миномёта один человек погиб, ещё один получил ранение. Об этом 22 марта сообщает RT со ссылкой на рассказ местного жителя.
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В монастыре нашли укрытие от войны сотни мирных людей. Однако один из украинских боевиков, по предположению жителей, являющийся членом националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), целенаправленно обстреливает религиозный объект из миномёта.
В результате в обители от удара погиб трудник и ранена беженка из Волновахи. Уточняется, что боевик укрывается либо на заброшенной ферме рядом с монастырём, либо в лесополосе.