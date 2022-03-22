Уфа, , 13:15 — REGNUM Старт началу работы крупнейшего животноводческого комплекса молочного направления на 6,5 тысячи коров дал глава Башкирии Радий Хабиров на выставке «АгроКомплекс» в Уфе. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Корова Пресс-службы УФССП по Калужской области

Сообщается, что комплекс расположен в Аургазинском районе. На реализацию всех этапов строительства инвестор планирует направить свыше 4,5 млрд рублей и создать 117 новых рабочих мест. Сегодня был дан старт началу работы второй очереди этого крупнейшего отраслевого инвестиционного проекта Башкирии.

Согласно планам, в 2024 году комплекс будет производить порядка 60 тысяч тонн молока ежегодно.

Глава Башкирии запустил работу комплекса и пожелал успехов сельхозпроизводителям.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на льготное кредитование сельхозпроизводителей Башкирии из средств федерального бюджета выделили 760 млн рублей.