На Урале автобус врезался в троллейбус, есть пострадавшие
Екатеринбург, 22 марта, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге автобус протаранил троллейбус. Об этом сообщили журналистам в городском управлении ГИБДД.
Pravovoyicentr.ru
ДТП
По предварительным данным, аварию допустил водитель «ПАЗ-320 402−05» маршрута №38. Он не обеспечил постоянного контроля за движением и врезался в стоявший троллейбус. Семеро пассажиров получили травмы.
Водитель был трезв. Стаж его вождения составляет 16 лет, добавили в ГИБДД.