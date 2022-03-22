Екатеринбург, 22 марта, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге автобус протаранил троллейбус. Об этом сообщили журналистам в городском управлении ГИБДД.

Pravovoyicentr.ru ДТП

По предварительным данным, аварию допустил водитель «ПАЗ-320 402−05» маршрута №38. Он не обеспечил постоянного контроля за движением и врезался в стоявший троллейбус. Семеро пассажиров получили травмы.

Водитель был трезв. Стаж его вождения составляет 16 лет, добавили в ГИБДД.