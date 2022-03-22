Москва, , 13:06 — REGNUM Доллар слегка подорожал на торгах 21 марта, вернувшись в область 105 рублей. Однако уже сегодня, 22 марта, пара доллар/рубль открылась гэпом вниз и находится под умеренным давлением, тестируя отметку 103 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль © ИА REGNUM

«Несмотря на возвращение котировок выше 100 руб., доллар ведет себя сдержанно, не находя предлогов для более агрессивного подъема.

Возобновление торгов ОФЗ, которые сегодня проходят уже в стандартном режиме, не навредило российской валюте.

Кроме того, рубль стойко перенес повсеместный скачок доллара в ответ на агрессивный тон главы ФРС США Джерома Пауэлла, который подтвердил намерение Центробанка бороться с инфляцией через повышение ставок, причем более активными темпами.

В остальном значимых изменений не произошло. Ситуация на Украине, где продолжается военная спецоперация, остается напряженной.

Между сторонами пока нет движения в направлении консенсуса по ключевым вопросам, хотя на прошлой неделе звучали упоминания о предпосылках для прогресса.

В этом контексте важно помнить, что «россиянин» остается чувствительным к геополитическим новостям, несмотря на то, что большая часть негатива уже учтена в курсе рубля.

Диапазон последних дней остается актуальным, но по мере поступления свежих новостей волатильность может вернуться, и прорыв выше 110 руб. нельзя исключать так же, как и падение под отметку 100 руб.

В случае с парой евро/рубль торги протекают более нервозно, и локальный диапазон обозначается отметками 120−100 руб.», — считает эксперт.

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