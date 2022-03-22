Москва, 22 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Доллар слегка подорожал на торгах 21 марта, вернувшись в область 105 рублей. Однако уже сегодня, 22 марта, пара доллар/рубль открылась гэпом вниз и находится под умеренным давлением, тестируя отметку 103 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

ИА REGNUM Рубль

«Несмотря на возвращение котировок выше 100 руб., доллар ведет себя сдержанно, не находя предлогов для более агрессивного подъема.

Возобновление торгов ОФЗ, которые сегодня проходят уже в стандартном режиме, не навредило российской валюте.

Кроме того, рубль стойко перенес повсеместный скачок доллара в ответ на агрессивный тон главы ФРС США Джерома Пауэлла, который подтвердил намерение Центробанка бороться с инфляцией через повышение ставок, причем более активными темпами.

В остальном значимых изменений не произошло. Ситуация на Украине, где продолжается военная спецоперация, остается напряженной.

Между сторонами пока нет движения в направлении консенсуса по ключевым вопросам, хотя на прошлой неделе звучали упоминания о предпосылках для прогресса.

В этом контексте важно помнить, что «россиянин» остается чувствительным к геополитическим новостям, несмотря на то, что большая часть негатива уже учтена в курсе рубля.

Диапазон последних дней остается актуальным, но по мере поступления свежих новостей волатильность может вернуться, и прорыв выше 110 руб. нельзя исключать так же, как и падение под отметку 100 руб.

В случае с парой евро/рубль торги протекают более нервозно, и локальный диапазон обозначается отметками 120−100 руб.», — считает эксперт.

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