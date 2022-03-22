Москва, 22 марта 2022, 13:06 — REGNUM Заместитель министра обороны России Сергей Рябков заявил, что начинается новая эпоха, которая подведет черту под незыблемостью принципов глобализации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что отношения России и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон.
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