Москва, 22 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны России СергейРябков заявил, что начинается новая эпоха, которая подведет черту под незыблемостью принципов глобализации.

Mid.ru Сергей Рябков

«Я думаю, что происходящее в конечном счете подведет черту перед благорасположением многих у нас, в том числе и в бизнесе, к тем, кто утверждал о незыблемости принципов экономической и иной глобализации. То время закончилось, начинается новая глава, новая историческая эпоха», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что отношения России и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон.

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