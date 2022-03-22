Симферополь, 22 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Подозреваемый в двойном убийстве, совершённом в 1996 году в Крыму, задержан правоохранителями, сообщили 22 марта в пресс-службе Следственного комитета России.

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44-летний подозреваемый — уроженец Симферопольского района — все эти годы скрывался от правосудия.

По версии следствия, в ночь с 20 на 21 марта 1996 года мужчина пришёл домой к односельчанам, там он избил знакомого и поджёг жилище, в котором находилась хозяйка дома. Оба сожителя погибли.

Подозреваемого задержали сразу. Однако, когда его доставили для прохождения экспертизы в психиатрическую больницу, он сбежал оттуда, разобрав потолок.

Установлено, что все эти годы мужчина по поддельному паспорту проживал в Новосибирской области. Во взаимодействии с уголовным розыском МВД по Республике Крым его задержали. В настоящее время он уже этапирован в Крым для проведения следственных действий. По ходатайству следователя подозреваемый отправлен судом под стражу.