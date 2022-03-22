Шарм-эль-Шейх, Египет, 22 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Наследный принц Абу-Даби Зейд аль-Нахьян посетил Египет с официальным визитом. Об этом 22 марта сообщает Masry-al-Youm.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ОАЭ

По данным журналистов, в Шарм-эль-Шейхе наследный принц встретился с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси. В рамках встречи обсуждались вопросы региональной и международной политики, а также сотрудничество между двумя странами в экономической сфере.

«Мы обсудили наши глубоко укоренившиеся братские отношения и наиболее важные региональные и международные события. Мы намерены продолжать координацию и консультации в свете новых глобальных вызовов и работать вместе для достижения интересов наших двух стран и региона», — заявил принц Зейд аль-Нахьян.