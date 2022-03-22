Пенза, 22 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Пензенской области в этом году планируют засеять сахарной свёклой 54 тыс. гектаров, что превышает показатели 2021 года. Аграрии рассчитывают собрать при средней урожайности в 408 центнеров с гектара 2,2 млн тонн свёклы. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания с заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко.

Pixabay.com Сахарная свекла

По словам главы Пензенской области, часть закупленных семян уже поступила в регион, остальные прибудут в ближайшее время. Полная картина по севу сахарной свёклы должна сложиться к началу апреля, больших угроз в области пока не видят.

Виктория Абрамченко нацелила регионы определиться с поставкой семян к 1 апреля. К этому моменту необходимо решить все возникающие вопросы и обеспечить бесперебойный сев сахарной свёклы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2022 году пензенские земледельцы планируют произвести не менее 2,5 млн тонн зерна, 600 тыс. тонн масличных культур, 295 тыс. тонн картофеля и 110 тыс. тонн овощей. Излишки намерены направить на экспорт.

Читайте также: В Пензенской области увеличат посевные площади

Читайте также: Воронежские аграрии расширят посевные площади под сахарную свёклу