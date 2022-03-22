Донецк, 22 марта 2022, 13:01 — REGNUM Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) совместно с Вооруженными силами России освободили порядка 50% площади Мариуполя, заявил 22 марта первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
Он добавил, что остановлены попытки украинских националистов покинуть город под видом гражданского населения.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, с начала операции группировка войск Донецкой Народной Республики при поддержке Вооружённых сил РФ освободила 99 населённых пунктов.
Читайте также: Силы ДНР освободили 99 населённых пунктов