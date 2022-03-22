Донецк, , 13:01 — REGNUM Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) совместно с Вооруженными силами России освободили порядка 50% площади Мариуполя, заявил 22 марта первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Военная операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Насколько я понимаю, если брать по площади, то где-то, наверное, 50% минимум освобождено», — сказал он в эфире Первого канала.

Он добавил, что остановлены попытки украинских националистов покинуть город под видом гражданского населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала операции группировка войск Донецкой Народной Республики при поддержке Вооружённых сил РФ освободила 99 населённых пунктов.

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