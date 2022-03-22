Краснотурьинск, Свердловская область, , 12:59 — REGNUM В Краснотурьинске Свердловской области сгорел единственный рабочий трамвай. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

В трамвае

Сергей Филатов

Возгорание произошло в ночь с 21 на 22 марта. Трамвай направлялся в депо. В салоне находился только водитель. В результате пожара он не пострадал.

При тушении возгорания задействовали две единицы техники и 11 человек личного состава. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

Сгоревший трамвай был единственным рабочим в городе. Он совершал до 11 поездок в день. Ранее в Краснотурьинске по этому маршруту курсировали два трамвая, однако в январе 2022 года одному из вагонов потребовался ремонт. Специалистов для проведения работ так и не нашли.