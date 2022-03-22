Абакан, 22 марта, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Хакасии специалисты устанавливают причину смертельного пожара. Как сообщили корреспонденту в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, возгорание произошло вечером 21 марта в частном сектора Абакана.

hansbenn Пожар

К моменту прибытия спасателей горела внутренняя отделка бани. На улице рядом было обнаружено тело женщины 1982 года рождения без признаков жизни.

«Предварительная версия произошедшего — легковоспламеняющаяся жидкость оказалась в воде, которую использовали чтобы поливать камни в парной», — отметили в управлении.

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