Москва, , 12:59 — REGNUM Москва не видит желания Киева считаться с её требованиями по гарантиям безопасности. Об этом 22 марта заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

Сергей Рябков Mid.ru

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«Мы не видим сейчас желания властей в Киеве считаться с теми изначально заявленными требованиями российской стороны, которые абсолютно императивны», — сказал Рябков.

Также он подчеркнул, что Россия будет твёрдо и без колебаний добиваться всех поставленных целей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рябков заявил, что иллюзии стран Запада о том, что Россию можно поставить на колени, закончатся для них плачевно.

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