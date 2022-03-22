Клетнянский район, , 13:07 — REGNUM В 2022 году на российско-сербском предприятии «Брянский сад» планируют собрать 1 300 тонн яблок, сообщили 22 марта в пресс-службе правительства региона.

Уборка урожая яблок Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Яблочные сады в Клетнянском районе появились в 2018 году. Здесь выращивают сорта «Гала», «Голден-делишес», «Гранни смит», «Фуджи», «Ред чиф» и другие популярные виды. В 2021 году с площадки собрали 170 тонн плодов, в 2022 году планируют произвести 1 300 тонн и ввести в оборот ещё 18 гектаров земель.

«Брянский сад» успешно реализует программу импортозамещения. В скором времени здесь организуют и собственный питомник для разведения саженцев, а сохранить урожай поможет собственное фруктохранилище, строительство которого запланировано на этот год», — отметили в правительстве.

Всего же в планах садоводов задействовать под фруктовый сад 400 гектаров заброшенных земель.