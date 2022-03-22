Шахты, Ростовская область, , 12:57 — REGNUM В Ростовской области до конца 2022 года достроят центр спортивной подготовки имени легендарного советского тяжелоатлета Василия Алексеева. Об этом заявил 22 марта донской губернатор Василий Голубев.

Тяжёлая атлетика Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Хорошо знал нашего знаменитого земляка Василия Ивановича Алексеева, которого по праву называли русским исполином. Он по-прежнему остается кумиром многих нынешних молодых спортсменов. Чтобы они могли продолжать дело Василия Ивановича и добиваться новых мировых рекордов в тяжёлой атлетике, в Шахтах строим центр спортивной подготовки им. В.И. Алексеева», — отметил глава региона в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM напоминает, что контракт с подрядной организацией был заключён в 2021 году. Строительная готовность объекта составляет 40%.

Василий Алексеев — легенда мирового спорта. Он дважды побеждал на Олимпийских играх, неоднократно становился чемпионом мира, Европы и СССР. За свою спортивную карьеру установил несколько десятков мировых рекордов и рекордов СССР. Алексеев является обладателем действующего мирового рекорда по сумме трёх упражнений — 645 килограммов.