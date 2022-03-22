Шахты, Ростовская область, 22 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Ростовской области до конца 2022 года достроят центр спортивной подготовки имени легендарного советского тяжелоатлета Василия Алексеева. Об этом заявил 22 марта донской губернатор Василий Голубев.

Андрей Пронин ИА REGNUM Тяжёлая атлетика

«Хорошо знал нашего знаменитого земляка Василия Ивановича Алексеева, которого по праву называли русским исполином. Он по-прежнему остается кумиром многих нынешних молодых спортсменов. Чтобы они могли продолжать дело Василия Ивановича и добиваться новых мировых рекордов в тяжёлой атлетике, в Шахтах строим центр спортивной подготовки им. В.И. Алексеева», — отметил глава региона в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM напоминает, что контракт с подрядной организацией был заключён в 2021 году. Строительная готовность объекта составляет 40%.

Василий Алексеев — легенда мирового спорта. Он дважды побеждал на Олимпийских играх, неоднократно становился чемпионом мира, Европы и СССР. За свою спортивную карьеру установил несколько десятков мировых рекордов и рекордов СССР. Алексеев является обладателем действующего мирового рекорда по сумме трёх упражнений — 645 килограммов.