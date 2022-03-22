Ярославль, , 12:57 — REGNUM В рамках импортозамещения предприятие «Контек», работающее в Ярославской области, планирует увеличение производства бассейнов, горок из стеклопластика и других видов товаров. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бассейн

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Продукция, которую практически всю выпускают из российских материалов, является востребованной отечественными отелями, домами отдыха, санаториями, частными лицами, поскольку не уступает по качеству импортным аналогам.

При этом за время пандемии обороты компании выросли на 30% и руководство предприятия рассчитывает на то, что эта тенденция продолжится и сейчас в связи с тем, что многие люди не поедут отдыхать за границу, а проведут свой отпуск на Родине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что к расширению ассортимента и разработке новой продукции готовится завод «Арктическая вода» в Ямало-Ненецком автономном округе.