Кишинёв, , 12:56 — REGNUM Брюссель не будет делать поблажек при рассмотрении заявки Молдавии на вступление в Евросоюз. Об этом сообщил на молдавском телеканале PrimeTV глава миссии ЕС Янис Мажейкс.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Европейский союз не будет игнорировать определённые правила, процедуры будут проводиться так же, как и в прошлом», — сказал представитель ЕС.

Мажейкс подчеркнул, что Молдавии придётся пройти все этапы евроинтеграции. По его словам, комиссия начала работу по подготовке заключения о готовности Молдавии, а также Украины и Грузии.

Глава миссии ЕС также отметил, что от Кишинёва ожидают мирного урегулирования приднестровского конфликта.

Напомним, Украина подала заявку на вступление в ЕС 1 марта. Вслед за ней в экстренном порядке заявки подали 3 марта Молдавия и Грузия.

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