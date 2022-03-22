Санкт-Петербург, 22 марта, 2022, 20:11 — ИА Регнум. В универсальности технологий бережливого производства благодаря нацпроекту «Производительность труда», убедились уже 110 предприятий Санкт-Петербурга. Как сообщает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК), компаниям предлагают новый вектор развития производства без финансовых затрат — внедрение культуры непрерывных улучшений.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

В январе 2022 года промежуточные итоги оптимизации подвели четверо участников нацпроекта. ООО «Кулон», крупный отечественный разработчик электронных компонентов, совместно с экспертами РЦК поставил перед собой амбициозную цель — сократить время производства керамического конденсатора на 26%.

Картирование процесса и диагностика на предприятии ООО «Аргус-Спектр», которое занимается разработкой беспроводных систем безопасности, также позволила определить скрытый резерв роста. Компания может изготавливать пожарные извещатели почти в два раза быстрее.

«В работу склада внедряем принцип «точно вовремя»: что все материалы будут поступать в необходимом количестве, в нужное место и точно к назначенному сроку для производства. В этом проекте счет идет не на часы или минуты, под сокращение попадет каждая секунда потерь», — пояснила руководитель проекта Наталья Лёвкина.

Чтобы оценить общий результат, эксперты замеряют количество продукции, которую успевают изготовить работники цехов за определенное время.

На одном из старейших предприятий Санкт-Петербурга Заводе «Магнетон» рабочая группа трансформирует процесс производства ферритового сердечника — основного элемента фазированной антенной решётки. Благодаря повышению производительности труда объем готовой продукции увеличится с 1000 до 1300 штук в день.

Незавершенное производство — еще один критерий оценки эффективности труда. Остро проблема невостребованных «остатков» стоит перед строителями: для них это не только финансовые потери. Груды неизрасходованных материалов занимают огромное количество места, мешают проходу специалистов и проезду техники. С такими стихийными складами также борются эксперты по бережливости. Строительная компания «Алюстек-Фасад» в рамках участия в нацпроекте оптимизирует производство алюминиевых окон. Незавершенное производство через три месяца сократится на 15%.

Успех проектов в большей степени зависит от включенности сотрудников в процесс улучшения производства. Линейные работники становятся источником информации и ключевыми агентами изменений: делятся проблемами, с которыми сталкиваются каждый день, работая по устаревшим стандартам и консервативным алгоритмам.

«Самый важный результат, которого завод достиг за 3 месяца, — это изменившееся отношение сотрудников к своей текущей работе. Те знания, которые получают работники в рамках нацпроекта, уже сейчас, по собственной инициативе, активно применяются ими не только для повышения производительности труда в пилотном потоке, но и для оптимизации работы других производственных подразделений», — поделился мнением генеральный директор ОАО «Завод Магнетон» Андрей Фирсенков. «Благодаря адресной поддержке ФЦК, сотрудники предприятий-участников нацпроекта

«Производительность труда» понимают, что могут работать результативнее. У компаний пропадает необходимость в поиске дополнительного квалифицированного персонала для обеспечения высокого уровня производительности. Высвобождаются сотрудники, которые могут переходить на другие участки или могут реализовывать более сложные задачи. Повышая квалификацию собственного персонала, предприятие становится более конкурентоспособным и эффективным, используя уже имеющиеся ресурсы», — отметил начальник управления по макрорегиону №6 ФЦК Игорь Алев.

Напомним, предприятия-участники нацпроекта «Производительность труда» представляют пять приоритетных отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля.

Сегодня в Санкт-Петербурге в национальный проект вовлечено более 116 предприятий, на которых работают более 27 тысяч сотрудников. 30 компаний региона получают поддержку ФЦК и 53 — РЦК. До конца 2024 год в нацпроект войдет 380 предприятий, а бережливым технологиям будет обучено более 4700 сотрудников.