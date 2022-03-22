Донецк, 22 марта, 2022, 13:09 — ИА Регнум. По меньшей мере половина площади Мариуполя освобождена российскими войсками и подразделениями ДНР. Об этом первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов заявил 22 марта в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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По его словам, украинские силовики несут в Мариуполе тяжёлые потери. Зафиксированы попытки националистов покинуть город под видом мирных граждан. Для сил ДНР также есть урон.

«Насколько я понимаю, если брать по площади, то где-то, наверное, 50 процентов минимум освобождено», — уточнил Безсонов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что в штурме Мариуполя участвуют чеченские бойцы, и город в скором времени будет взят под контроль российской стороной.

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