22 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 15:14 — REGNUM В Южной Корее обсудили высказывания избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о недавних стрельбах КНДР.

Под прицелом Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ходе пресс-конференции, состоявшейся 22 марта, Юн Сок Ёль заявил, что стрельбы Северной Кореи из реактивных систем залпового огня (РСЗО) якобы нарушают межкорейское соглашение от 2018 года.

Известно, что данное заявление избранный президент сделал через два дня после того, как КНДР произвела четыре выстрела в сторону Жёлтого моря.

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«Разве это не нарушение соглашения от 19 сентября? — сообщил Юн. — Это явное нарушение».

Юн Сок Ёль добавил, что Северная Корея провела одиннадцать испытаний ракет с начала 2022 года.

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По его мнению, действия Пхеньяна приводят к росту военной напряженности на Корейском полуострове, что запрещено соглашениями между странами.

Позднее в тот же день министр обороны Южной Кореи Со Ук в ходе парламентских слушаний сообщил, что проведённые Пхеньяном в минувшие выходные дни артиллерийские стрельбы не являются нарушением межкорейских договорённостей.

Он отметил, что огонь вёлся из точки, расположенной «далеко к северу» от буферной зоны в Жёлтом море, которую две Кореи договорились создать в соответствии со Всеобъемлющим военным соглашением от 2018 года.

«А в министерств обороны сообщили, что это не является нарушением», — отмечает renr***.

«Он ничего не знает, так как не служил в армии. По идее, нужно выяснить, откосил ли он от армии или его освободили», — предлагает hgl7***.

«Мысль о том, что этот человек глупее крысы, заставляет меня понервничать», — пишет litt***.

«Следующие пять лет станут для нас проблемой. Боюсь, как бы он не начал войну на Корейском полуострове», — опасается bido***.

«Ещё до инаугурации поднял всех на уши, не оказав людям должной поддержки», — жалуется ks13***.

«Даже наши учения, с точки зрения северян, являются провокацией», — отмечает nmsc***.

«Это были не наши территориальные воды, поэтому как это может быть нарушением соглашения?» — недоумевает unab***.

«Жаль, что людям придется следовать за дураком», — сожалеет jumi***.

«Уверен, избранный президент даже не знает, что это было за соглашение», — уверяет modi***.

Юн Сок Ёль Верховная прокуратура Республики Корея

«Обидно, что такой идиот является президентом нашей страны», — пишет gorg***.

«Кажется, люди скоро объявят ему импичмент», — предполагает icep***.

«О Боже, опять новости о КНДР», — негодует hihd***.

«Не понимаю, почему люди выбрали такого человека в президенты», — недоумевает hjyo***.

«Такого не было, даже когда у власти были Ли Мён Бак и Пак Кын Хе… Я начинаю беспокоиться за будущее Южной Кореи», — пишет hule***.

«Невежество зашкаливает», — отмечает yell***.