Москва, 22 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Считают себя метеозависимыми людьми более половины жителей России (57%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Прогнозирование погоды

Чаще всего метеочувствительность у граждан проявляется в виде головных болей и головокружения (32%). Больше всего от зависимости от смены погоды страдают женщины, чем мужчины — 43% против 18%.

При смене погоды ощущают мышечную и суставную боль 23% опрошенных. На эти симптомы чаще жалуются люди старшего поколения — 30% против 15% среди молодёжи 18−24 лет. Чувствуют апатию и плохое настроение при смене погоды 12%.

Ухудшения самочувствия при резком изменении погоды не ощущают 43% опрошенных. Не подвержены влиянию погодных условий в основном мужчины (56%) и жители Москвы и Санкт-Петербурга (51%).

Опрос по телефону проведен 20 марта 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, периодически интересуются прогнозами погоды 88% жителей России.

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