Уфа, 22 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра Башкирии — министр здравоохранения региона Максим Забелин удостоен ордена Пирогова. Соответствующий указ президента Российской Федерации Владимира Путина опубликован 21 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Uralfo.gov.ru Орден Пирогова

В документе указано, что Забелин удостоен этой государственной награды за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирской митрополии, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.