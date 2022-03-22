Москва, 22 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Россия планирует выпустить в 2022 году один новый и один модернизированный ракетоносец Ту-160. Об этом сообщил 22 марта вице-премьер Юрий Борисов.

Mil.ru Ту-160

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Вице-премьер посещает Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова. По его словам, один новый и один модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160 будут выпущены в 2022 году.

Кроме того, по словам Борисова, до конца года планируется выпуск не менее десяти самолётов Ту-214 для российских авиаперевозчиков. Вице-премьер отметил, что данный лайнер собирается в основном из отечественных материалов и комплектующих.