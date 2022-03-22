Вашингтон, , 12:49 — REGNUM Россию нельзя лишить членства в Совете безопасности ООН. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Василий Алексеевич Небензя Council.gov.ru

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Он пояснил, что это невозможно по Уставу Организации Объединённых Наций.

«В ответ на вопрос, «можно ли лишить», я отвечу — нет. Это невозможно по Уставу ООН», — подчеркнул российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя призывы руководства Украины о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН, заявила, что Вашингтон не видит такой возможности. При этом она утверждает, что «действия России подрывают Устав ООН», поэтому США с союзниками сосредоточены на изыскании возможности изолировать Россию и призвать её к ответу.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин назвал исключение России из Совета Безопасности ООН нереальным.

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По его словам, без России архитектура международных отношений рассыплется. Именно Россия через свою независимую, сбалансированную политику при обсуждении важнейших вопросов в Совбезе ООН играет роль того, кто находит решения, того, кто не допускает экстремальных решений, уточнил дипломат.

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