Вашингтон, , 12:49 — REGNUM Законность обмена российского нападающего Евгения Дадонова из «Вегас Голден Найтс» в «Анахайм Дакс» попросила проверить Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 22 марта сообщает телеканал ESPN.

Евгений Дадонов в составе хоккейной команды «Флорида Пантерз» (сс) Sarah Connors

Отмечается, что ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обратилась к руководству лиги.

По информации издания, проблема возникла с условиями контракта Дадонова с «Оттавой Сенаторз», который он подписал в 2020 году на три сезона.

В договоре был пункт об ограничении на обмен. Согласно ему трансфер игрока был возможен только с предоставлением им списка из десяти клубов, за которые он отказывается выступать. В этом списке присутствовал и «Анахайм».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вегас» обменял Дадонова в «Анахайм» в последний день трансферного окна в НХЛ.

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