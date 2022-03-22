Салехард, , 12:48 — REGNUM К расширению ассортимента и разработке новой продукции готовится завод «Арктическая вода» в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Газировка

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Предприятие стало одним из первых в регионе из числа воспользовавшихся новыми мерами, введенными властями Ямала для поддержки бизнеса. Им были получены кредитные каникулы по действующим займам, также завод намерен воспользоваться отсрочкой по уплате налогов.

Высвободившиеся средства планируется инвестировать в разработку новых продуктов и расширение ассортимента. При этом завод собирается расширить ассортимент своих лимонадов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на площадке промышленного технопарка «Импульс» в Ханты-Мансийске с текущего года доступна инновационная технология 5D-печати отечественного производства.