Екатеринбург, 22 марта, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на пер. Базовый произошло смертельное ДТП с участием женщины-пешехода. Пенсионерка попала под колеса грузовика. Об этом сообщили в УГИБДД по городу.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Наезд грузового автомобиля на 67-летнюю женщину произошел вечером 21 марта. Свердловчанка переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В это время грузовик «ДАФ», выполняя поворот, наехал на нее. Женщину госпитализировали. Спустя несколько часов после аварии она скончалась от полученных травм.

За рулем грузовика находился 51-летний мужчина. Он заявил, что при повороте не заметил пешехода. В момент аварии автомобилист был трезв.