Москва, 22 марта, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Иллюзии стран Запада о том, что Россию можно поставить на колени, закончатся для них плачевно. Об этом 22 марта заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Mgimo.ru Сергей Рябков

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По словам заместителя министра, партнёрами России являются все здравомыслящие силы в мире. Однако иллюзии коллективного Запада о том, что Россию можно поставить на колени, закончатся для него плачевно.

«Этого не будет», — приводит ТАСС слова Рябкова.

Замминистра также отметил, что санкционная политика стран Запада не повлияет на решимость России в ходе спецоперации по защите Донбасса.