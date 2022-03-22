Сана, , 12:48 — REGNUM Командование йеменских повстанцев-хуситов подвело итоги военного конфликта, который продолжается на территории страны последние семь лет. Об этом 22 марта сообщает Al-Masirah со ссылкой на официального представителя командования бригадного генерала Яхья Сари.

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По его словам, за годы конфликта были убиты десятки тысяч военнослужащих из стран «Международной коалиции по восстановлению мира в Йемене».

Сари добавил, что в боевых действиях на территории Йемена погибли 10 759 военнослужащих из Саудовской Аравии, 9440 военных из Судана и 1251 солдат о офицер армии ОАЭ. Также в ходе боевых действий были уничтожены 1078 единиц военной техники противника.