Нижний Новгород, 22 марта, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Нижегородской области на 356-м км автодороги М-7 «Волга» в ночь на 31 марта временно ограничат движение транспорта в связи с монтажом надземного перехода. Водителей просят заранее планировать свой маршрут, следить за дорожными знаками и с пониманием отнестись к временному неудобству, сообщает ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.

Надземный переход

В ночь c 30 на 31 марта на 356-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга» в населенном пункте Золино Володарского района Нижегородской области запланирован монтаж надземного пешеходного перехода. А на 353-м км в населенном пункте Талашманово специалисты будут устанавливать рамные конструкции. Работы пройдут в ночное время с 23:20 до 0:40. В целях безопасности движение по участкам временно приостановят с 0:00 до 0:40. Объезд возможен через Ильиногорск с выходами на М-7 «Волга» на 350-ом и 356-ом километрах.

В 2022—2023 гг. на автодороге М-7 «Волга» в Нижегородской области планируется установить пять надземных переходов. На 353-м км в Талашманово надземный переход уже установлен, впереди установка на 356-м км в Золино, на 385-м км в Лесном кордоне, на 359-м км в Новосмолино и 398-м км в Лесной поляне). Искусственные сооружения позволят пешеходам без риска пересечь оживленную автомагистраль и обеспечат безостановочное движение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на федеральных автодорогах в Нижегородской области в круглосуточном режиме контролируются участки, которые попадают в зону возможного подтопления во время паводка.

Читайте также: Федеральные трассы в Нижегородской области готовят к паводку