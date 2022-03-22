Москва, , 12:40 — REGNUM В России рост тарифов на услуги сотовой связи будет сопоставим с инфляцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал прогнозы о том, что мобильная связь в России подорожает на 10−20%.

Сотовый телефон

«Современные тарифы на сотовую связь сложились в период достаточно острой конкуренции между операторами, когда борьба шла за активное наращивание абонентской базы. Тарифы часто поддерживались за счет бюджетов развития, дополнительные услуги предоставлялись в расчете на будущую капитализацию сервисов, — сказал Цыганов. — В части тарифов предоставлялся безлимитный интернет-трафик. В итоге тарифы российских сотовых операторов были достаточно низкими. При этом в деятельности компаний — операторов мобильной связи используются импортные комплектующие и оборудование, цена на которые выросла. Есть и общее понимание роста инфляции и снижения курса национальной валюты».

Поэтому, как полагает Цыганов, на повышение цен на услуги мобильной связи влияют оба фактора — снижение активности по привлечению новых клиентов и инфляционные ожидания.

«При этом рост тарифов будет сопоставим с инфляцией», — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году больше четырех десятков населенных пунктов Забайкалья обеспечат сотовой связью и интернетом.

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