Кострома, 22 марта, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Департамент экономического развития Костромской области назвал отрасли с наиболее высокой степенью импортозависимости. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Ладья из серебра

По данным экспертов к ним относятся ювелирные предприятия, закупавшие оборудование и инструменты за рубежом. Также в группу «уязвимых» из-за поставок станков входит машиностроение и заводы, использующие картонную упаковку.

Напомним, ранее губернатор региона Сергей Ситниковпоручил исключить из закупок для нужд области продукцию недружественных стран. В основном в рамках импорта в регион поступали станки, электрическая аппаратура, машины и оборудование, запчасти для двигателей, фурнитура для одежды, пластиковых окон и дверей. Информацией о товарах, которые нельзя заменить, специалисты пока не располагают.

«Ключевыми направлениями в импортозамещении является создание качественных тяжелых станков, металлообрабатывающего инструмента, станков с многокоординатной обработкой», — пояснили ИА REGNUM в депэкономики.

Сейчас в области разрабатывают план замещения иностранного оборудования, сырья и комплектующих на отечественную продукцию. Его основные моменты будут сформулированы в апреле 2022 года.